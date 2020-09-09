بروس: جولينتون سيقدم لنا الكثير في الفترة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

اوضح مدرب نادي ​نيوكاسل​ الانكليزي ​ستيف بروس​ أنه لن يتم سحب الرقم تسعة من ​جولينتون​ لاعطائه ل​كالوم ويلسون​، والذي انضم للنادي الإنكليزي قادمًا من صفوف نادي ​بورنموث​.



ونشرت صحيفة ميرور الإنكليزية تصريحات بروس التي اتت على الشكل التالي: "إن جولينتون يتدرب الآن وإنه يشعر أنه بخير، سيبقى مع القميص رقم 9 ولقد تحدث بالفعل إلى كالوم بشأن ذلك".

وأضاف: "لا يزال لدى جولينتون مستقبل كبير وأعتقد أنه سيكون أفضل من المستوى الذي ظهر عليه العام الماضي، أنا مقتنع بأنه سيشمر عن سواعده في التحدي الذي ينتظرنا في الفترة المقبلة".