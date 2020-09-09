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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بروس: جولينتون سيقدم لنا الكثير في الفترة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020
اوضح مدرب نادي نيوكاسل الانكليزي ستيف بروس أنه لن يتم سحب الرقم تسعة من جولينتون لاعطائه لكالوم ويلسون، والذي انضم للنادي الإنكليزي قادمًا من صفوف نادي بورنموث.
ونشرت صحيفة ميرور الإنكليزية تصريحات بروس التي اتت على الشكل التالي: "إن جولينتون يتدرب الآن وإنه يشعر أنه بخير، سيبقى مع القميص رقم 9 ولقد تحدث بالفعل إلى كالوم بشأن ذلك".
وأضاف: "لا يزال لدى جولينتون مستقبل كبير وأعتقد أنه سيكون أفضل من المستوى الذي ظهر عليه العام الماضي، أنا مقتنع بأنه سيشمر عن سواعده في التحدي الذي ينتظرنا في الفترة المقبلة".
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