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اليونايتد يضم نجمة منتخب اميركا للسيدات هيث

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي للسيدات اليوم عن تعاقده مع نجمة وسط منتخب أميركا للسيدات توبين هيث قادمةً من فريق ​بورتلاند​ ثورنز الأميركي.

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ولم يكشف النادي الانكليزي عن التفاصيل المادية، مشيراً الى ان الاميركية وقعت على عقد يمتد لنهاية موسم الدوري الممتاز للسيدات (2020/2021)، بشرط حصولها على تصريح للعمل في بريطانيا.

واعربت هيث عن سعادتها باللعب في اليريميرليغ قائلة:" مانشستر يونايتد نادٍ استثنائي، ويسعدني الانضمام إليه، أتطلع إلى خوض تحدي اللعب في إنكلترا، واللعب ضد أفضل اللاعبات في العالم".

وساهمت هيث في فوز منتخب أميركا بلقب كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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