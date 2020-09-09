قميص المنتخب وشهادة لماجد ولينا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل كلا من ماجد خليفة ولينا أيمن أمس شهادة المشاركة ببرنامج «اي ـ جول» التابع للاتحاد الآسيوي وقميص المنتخب السعودي تقديرا لمشاركتهما الفاعلة والتمثيل الوطني المتميز. جاء ذلك خلال استقباله لهما أمس في مقر الاتحاد بالرياض بعد ختام مشاركتهما في البرنامج بحضور رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر وعضو مجلس إدارة الاتحاد أضواء العريفي. وأشاد المسحل بما قدماه خلال البرنامج وتمثيلهما الوطن بصورة مشرفة كسفراء للمسؤولية الاجتماعية من الشباب.

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