قميص المنتخب وشهادة لماجد ولينا

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جاء ذلك خلال استقباله لهما أمس في مقر الاتحاد بالرياض بعد ختام مشاركتهما في البرنامج بحضور رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر وعضو مجلس إدارة الاتحاد أضواء العريفي.
وأشاد المسحل بما قدماه خلال البرنامج وتمثيلهما الوطن بصورة مشرفة كسفراء للمسؤولية الاجتماعية من الشباب.
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