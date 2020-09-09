القادسية يبحث عن دوري المحترفين عبر الباطن

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وكان الباطن أعلن نفسه أول الصاعدين إلى دوري المحترفين برصيد72 نقطة.
ويحتل القادسية المركز الثالث برصيد 66 نقطة.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يستضيف الجيل الذي يحتل المركز الـ15 برصيد 40 نقطة، ضيفه الطائي العاشر برصيد 47 نقطة.
ويواجه الخليج صاحب المركز الـ14 برصيد 40 نقطة ضيفه البكيرية الرابع (59 نقطة) على ملعب نادي الصفا بصفوى.
ويستضيف ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، مباراة الأنصار الذي يحتل المركز الـ16 برصيد 35 نقطة، وضيفه النجوم التاسع عشر (32 نقطة).
ويحل الثقبة الثامن (50 نقطة) ضيفا على الجبلين التاسع (48 نقطة)، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.
وعلى ملعب نادي الشعلة بالخرج، يستضيف الكوكب الثالث عشر (41 نقطة)، فريق الشعلة الحادي عشر (45 نقطة)، ويحل فريق جدة السابع (51 نقطة) ضيفا على المجزل الثامن عشر (33 نقطة) على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويلتقي التقدم السابع عشر (34 نقطة) مع حطين صاحب المركز الأخير برصيد 31 نقطة.
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