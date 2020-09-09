شكرا لقرائتكم خبر القادسية يبحث عن دوري المحترفين عبر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض القادسية مباراة حاسمة قد تعيده إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إذا ما حقق فيها الفوز، وذلك عندما يلتقي الباطن اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة الـ 36 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وكان الباطن أعلن نفسه أول الصاعدين إلى دوري المحترفين برصيد72 نقطة.

ويحتل القادسية المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يستضيف الجيل الذي يحتل المركز الـ15 برصيد 40 نقطة، ضيفه الطائي العاشر برصيد 47 نقطة.

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ويواجه الخليج صاحب المركز الـ14 برصيد 40 نقطة ضيفه البكيرية الرابع (59 نقطة) على ملعب نادي الصفا بصفوى.

ويستضيف ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، مباراة الأنصار الذي يحتل المركز الـ16 برصيد 35 نقطة، وضيفه النجوم التاسع عشر (32 نقطة).

ويحل الثقبة الثامن (50 نقطة) ضيفا على الجبلين التاسع (48 نقطة)، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.

وعلى ملعب نادي الشعلة بالخرج، يستضيف الكوكب الثالث عشر (41 نقطة)، فريق الشعلة الحادي عشر (45 نقطة)، ويحل فريق جدة السابع (51 نقطة) ضيفا على المجزل الثامن عشر (33 نقطة) على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويلتقي التقدم السابع عشر (34 نقطة) مع حطين صاحب المركز الأخير برصيد 31 نقطة.