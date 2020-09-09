شكرا لقرائتكم خبر أزمة بلعمري مع الشباب.. من أجل النصر أم الدحيل؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يحاول نادي النصر ضم المدافع الجزائري الدولي جمال بلعمري إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، يحاول الدحيل القطري كسب خدمات اللاعب بتوصية من المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي.

وكان جمال بلعمري أنهى علاقته مع نادي الشباب السعودي الاثنين الماضي رسميا بناء على طلب اللاعب في خطاب رسمي سلمه إدارة النادي في الأول من سبتمبر الحالي، التزم خلاله بلعمري بدفع المبلغ الموضح في خطابه لصالح النادي.

ولم تكن العلاقة بين بلعمري وإدارة ناديه على ما يرام وتحديدا خلال فترة توقف المنافسات بسبب تفشي جائحة كورونا، حيث هاجم بلعمري إدارة النادي أكثر من مرة، وأشار إلى أن إدارة ناديه طلبت منه العلاج على حسابه ومن ثم إحضار فاتورة للنادي، ثم توالت الخلافات حتى انتهت برحيله عن النادي.

وقال موقع «competition» الجزائري، إن نادي النصر السعودي جدد رغبته في ضم بلعمري، مؤكدا أن المفاوضات بين الطرفين مستمرة، وأن النصر بات جاهزا للتعاقد مع اللاعب الذي أصبح حرا.

وفي وقت توقع فيه الجميع رحيل بلعمري إلى السد القطري حسب ما تردد في الفترة الأخيرة، أطل نادي الدحيل بصورة أكبر من السد منافسا على ضم اللاعب، حيث أشارت مصادر إعلامية إلى أن الدحيل قدم عرضا جادا للاعب، وأن المدير الفني للمنتخب الجزائري المدرب السابق للدحيل جمال بلماضي يفضل انتقال بلعمري إلى الدحيل للعب بجوار المهدي بن عطية القادم إلى صفوف الفريق من يوفنتوس الإيطالي.