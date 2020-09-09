7 ميداليات لصم الشرقية بألعاب القوى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏حقق نادي الصم بالمنطقة الشرقية ميداليتين ذهبيتين وفضيتين و3 ميداليات برونزية في بطولة المملكة في ألعاب القوى التي نظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم واختتمت بمدينة أبها، كما حصد المركز الأول في الوثب العالي وفي مسافة 400 متر، والمركز الثاني في مسافة 5000 متر ومسافة 400 متر تتابع، إلى جانب المركز الثالث في الوثب الطويل ورمي الجلة، وسط مشاركة 24 ناديا ومركزا للصم في المملكة في الموسم الرياضي الجديد. ‏ ورفع رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية، سعيد الباحص، وأعضاء النادي التهنئة لأمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للنادي ولنائبه بمناسبة تتويج النادي بهذه الإنجازات النوعية في ألعاب القوى. وأكد أن التتويج للنادي بهذه المراكز المتقدمة على مستوى المملكة جاء بعد عملية تأهيل وتدريب مستمر لأعضاء الفريق عبر برنامج مكثف حقق من خلاله النادي الصدارة في بطولة ألعاب القوى. وأشار إلى أن النادي لديه في الأيام المقبلة مشاركتان مهمتان في بطولتين خاصتين بالبولينج وكرة القدم.

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