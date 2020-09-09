البرتغاليون يحتفون بمئوية رونالدو

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وسجل رونالدو هدفين قاد بهما البرتغال للفوز على السويد 2-0 أمس الأول في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أمم أوروبا.
وكان الهدفان هما رقم 100 و101 لرونالدو مع منتخب بلاده ليصبح على بعد 8 أهداف من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية التي يسجلها أي لاعب مع منتخب بلاده وهو الرقم المسجل منذ سنوات طويلة باسم الإيراني السابق علي دائي.
وأشاد النجم البرتغالي السابق ديكو برونالدو ووصفه بأنه ظاهرة مبهرة، فيما قال النجم البرتغالي الآخر ناني لرونالدو «إنه عمل رائع، يمنحني فخرا شديدا أن أكون جزءا من قصتك».
وقال النجم البرتغالي السابق نونو جوميش قائلا «إنه لمن دواعي سعادتي أنني كنت زميلا لك.
أنت فخر لكل البرتغاليين».
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