أمير الرياض يستقبل نادي الزلفي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر في مكتبه بقصر الحكم أمس مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الزلفي محمد بن عبدالله النافع ورئيس نادي الزلفي عبدالله الناصر وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الإداري والفني واللاعبين بمناسبة صعود فريق كرة القدم إلى الدرجة الثانية وصعود فريق كرة اليد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه. وهنأ أمير المنطقة إدارة الزلفي على تحقيق هذه الإنجازات وحثهم على مواصلة تطوير مستوياتهم والعمل بجد واجتهاد في المرحلة المقبلة. من جهته عبر رئيس الزلفي باسمه واسم جميع منسوبي النادي عن خالص الشكر والتقدير لأمير منطقة الرياض على الاهتمام والمتابعة التي تجدها فرق النادي منه في إطار الرعاية الشاملة التي تحظى بها أندية المملكة من ولاة الأمر.

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