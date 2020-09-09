شكرا لقرائتكم خبر أمير الرياض يستقبل نادي الزلفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وهنأ أمير المنطقة إدارة الزلفي على تحقيق هذه الإنجازات وحثهم على مواصلة تطوير مستوياتهم والعمل بجد واجتهاد في المرحلة المقبلة.
من جهته عبر رئيس الزلفي باسمه واسم جميع منسوبي النادي عن خالص الشكر والتقدير لأمير منطقة الرياض على الاهتمام والمتابعة التي تجدها فرق النادي منه في إطار الرعاية الشاملة التي تحظى بها أندية المملكة من ولاة الأمر.
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