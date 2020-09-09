الأهلي يلاحق المغربي داكوستا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت إدارة نادي الأهلي خط مفاوضات مع مدافع الاتحاد السابق لاعب طرابزون التركي، الدولي المغربي مروان داكوستا (34 عاما) للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

وفي فبراير الماضي، عزز طرابزون صفوف فريقه بالتعاقد مع داكوستا في صفقة انتقال حر لم تكلف خزينة النادي التركي سوى الاتفاق مع اللاعب على الحصة المالية الخاصة به كونه لم ينتقل إليه من ناد آخر.

وقدم اللاعب إلى الشرق الأوسط عبر بوابة نادي الاتحاد في يناير 2018 إبان تولي لؤي ناظر رئاسة مجلس الإدارة، وكذلك عقب جهود قام بها المدير الفني السابق للاتحاد سلافين بيليتش وقائده، المحترف المغربي كريم الأحمدي لاستقطاب اللاعب من نادي باشاك شهير التركي بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

وخلال فترة رئاسة الحائلي، اشتعلت الخلافات بين داكوستا وإدارة النادي، وتحديدا أنمار الحائلي، من بينها خلافه بسبب قيمة مكافأة خاصة بمباراة، وخلاف آخر بسبب مواقف السيارات، وثالث بحجة الرواتب المتأخرة وعدم إيفاء إدارة النادي بوعدها للاعبين بتسليمهم مكافأة خاصة بمناسبة تثبيت أقدام الفريق بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مما دفع اللاعب إلى المطالبة بفسخ عقده والرحيل عن أسوار النادي في نوفمبر 2019، ومن ثم انتقلت الخلافات إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي ألزم نادي الاتحاد بدفع 3 ملايين يورو للاعب بجانب غرامات تأخير.

وكان وكيل داكوستا طالب فيفا بأن يحصل موكله على قيمة عقده المتبقية، والتي تبلغ 5 ملايين يورو.