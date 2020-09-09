واتكينز صفقة قياسية بأستون فيلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم صفقة قياسية تسجل في تاريخه بتعاقده أمس مع المهاجم أولي واتكينز من برينتفورد مقابل 28 مليون جنيه إسترليني (36 مليون دولار). واقتسم واتكينز (24 عاما) صدارة قائمة هدافي دوري البطولة الإنجليزية في الموسم الماضي مع لاعب فولهام ألكسندر ميتروفيتش، برصيد 29 هدفا لكل منهما. ووقع واتكينز عقدا لمدة 5 أعوام وبات ثاني صفقة لأستون فيلا في سوق الانتقالات الحالية بعد المدافع ماتي كاش الذي تعاقد معه النادي من نوتنجهاك فورست مقابل 16 مليون إسترليني. وقال دين سميث المدير الفني لأستون فيلا «أولي تطور حتى أصبح واحدا من أبرز المهاجمين المطلوبين في بلادنا، نتطلع إلى استعراض قدراته بقميص أستون فيلا».

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