غدا.. بداية موسم مثير للدوري الإسباني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يشهد هذا الصيف الاستعداد المثالي لبرشلونة قبل بداية الموسم الجديد للدوري الإسباني غدا، رغم احتفاظه بالنجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي

ومع بدء العد التنازلي للساعات الأخيرة على انطلاق فعاليات الموسم الجديد، أصبح السؤال حاليا هو: هل يستطيع برشلونة تجريد ريال مدريد من لقبه المحلي أم أنه سيترك مكانه في المركز الثاني لفريق طموح مثل أشبيلية؟.

وتنفس برشلونة الصعداء باستمرار ميسي ضمن صفوفه بعدما استحوذ النجم الأرجنتيني على معظم الاهتمام خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب رغبته في الرحيل عن النادي.

ولكن ميسي سيغيب عن أول جولتين من الموسم، كما يدور الجدل حاليا بشأن المظهر الذي سيكون عليه اللاعب، من حيث الأداء مع برشلونة في هذا الموسم.

وتبدأ فرق برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأشبيلية موسمها في نهاية سبتمبر الحالي لحصولها على قسط من الراحة بعد انتهاء موسمها الأوروبي في النصف الثاني من أغسطس الماضي.

ويبدأ الموسم الجديد مثلما انتهى الموسم الماضي في غياب الجماهير عن المدرجات.

وفي ريال مدريد، استدعى المدير الفني، زين الدين زيدان لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديجارد بعد فترة إعارة لريال سوسييداد.

كما يأمل زيدان في أداء أفضل من اللاعبين إيدن هازارد ولوكا جوفيتش في الموسم الثاني لكليهما مع الريال.

ومع تولي الهولندي رونالد كومان الإدارة الفنية لبرشلونة، سيجد زيدان مدربا جديدا ليتحداه.

ومثلما هو الحال لدى زيدان لم يحظ كومان بأي صفقات كبيرة لتدعيم صفوف الفريق.

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ولكن برشلونة لجأ لفتح أبوابه أمام رحيل عدد من اللاعبين بعد ضمان عدم رحيل ميسي مجانا.

وأبلغ برشلونة لويس سواريز بإمكانية رحيله عنه مجانا. ويبدو أن الشيء نفسه ينطبق على أرتورو فيدال.

وأنهى أتلتيكو مدريد وأشبيلية الموسم الماضي في المركزين الثالث والرابع كما حقق أشبيلية لقب الدوري الأوروبي.

واستفاد أشبيلية من تخلي برشلونة عن بعض لاعبيه واستعاد لاعب الوسط الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش.

وتعاقد فياريال مع المدرب أوناي إيمري الذي بدوره تعاقد مع الياباني الدولي تاكيشي كوبو من ريال مدريد على سبيل الإعارة.

كما تعاقد ريال سوسييداد مع النجم المخضرم ديفيد سيلفا في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويستعد غرناطة مفاجأة الدوري في الموسم الماضي لمشاركته المرتقبة في الدوري الأوروبي ودعم الفريق صفوفه بالمهاجم المخضرم خورخي مولينا.

ويأمل ريال بيتيس في أن يكون مفاجأة الموسم الجديد حيث يخوضه تحت قيادة المدرب مانويل بيليجريني.

ويأمل الثلاثي الصاعد، هويسكا وإلتشي وقادش ، في تجنب المصير الذي لقيه ريال مايوركا في الموسم الماضي، وأن يتجنبوا الهبوط بعد موسم واحد من الصعود.