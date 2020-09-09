حفل أفضل لاعب أوروبي خلف أبواب مغلقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس أن حفل تتويج أفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم، سيقام خلف أبواب مغلقة بسبب جائحة كورونا ، وقد تقرر إقامته في مقر اليويفا بمدينة نيون السويسرية بدلا من العاصمة اليونانية أثينا.

وسيقام الحفل دون حضور ممثلي الأندية أو وسائل الإعلام، وسيقتصر الحضور على اللاعبين فقط.

ويعد هداف بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي من بين المرشحين للتتويج باللقب، وذلك بعد أن فاز مع الفريق البافاري بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في الموسم الماضي.

يشار إلى أن فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي كان قد توج بالجائزة في العام الماضي.

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وسيشهد الحفل أيضا تتويج أفضل لاعب وأفضل مدرب.

وسيؤثر تغيير مكان حفل جائزة الأفضل على مراسم قرعة دوري الأبطال والدوري الأوروبي، المقررة يومي الأول والثاني من أكتوبر المقبل، على الترتيب.

وستقام مراسم القرعتين في نيون، كما سيجري تتويج أفضل لاعب في الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي في الثاني من أكتوبر.

وأوضح اليويفا أن جميع الأطراف المعنية اتفقت على ضرورة إبقاء الصحة العامة على رأس الأولويات، وأنه من غير الممكن تنظيم حدث بهذا الحجم في أثينا.