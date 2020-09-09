رقم جديد لجيمس بدوري السلة الأمريكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق النجم ليبرون جيمس رقما قياسيا جديدا في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بعدما تذوق الانتصار رقم 162 في سجل مشاركاته بمنافسات الأدوار الفاصلة (بلاي أوف). وحقق جيمس الرقم القياسي عبر فوزه مع لوس أنجليس ليكرز على هيوستن روكتس 112 - 102 أمس في المباراة الثالثة بمواجهة الفريقين بالدور قبل النهائي لفرق مجموعة الغرب. وحطم جيمس بذلك الرقم القياسي السابق المسجل باسم ديريك فيشر الذي ساهم في 161 انتصارا في سجل مشاركاته بالأدوار الفاصلة.

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