دي بروين لاعب العام في إنجلترا

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وفازت لاعبة تشيلسي بيث إنجلاند بجائزة لاعبة العام، ونال ترينت الكسندر أرنولد جائزة أفضل لاعب شاب.
وبات دي بروين أول لاعب في مانشستر سيتي يفوز بجائزة لاعب العام منذ إطلاق الجائزة عام 1973.
وقال دي بروين «إنه شرف كبير أن يتم التصويت لك من زملائك ومنافسيك من فرق أخرى دائما ما تواجههم داخل الملعب، هذا أمر رائع».
وأشار «ربما من الغريب أن أصبح أول لاعب في مانشستر سيتي يفوز بالجائزة بالنظر إلى اللاعبين الجيدين الذين لعبوا هناك من قبل والذين لا زالوا يلعبون، لكن من الرائع تمثيل النادي».
وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي لا تذهب فيها جائزة لاعب العام للاعب من الفريق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك بالجائزة في الموسمين الماضيين.
وتفوق دي بروين على 4 لاعبين من ليفربول للفوز بالجائزة وهم: فان دايك والكسندر أرنولد وساديو ماني وجوردان هندرسون بجانب رحيم ستيرلينج زميله في سيتي.
وعادل دي بروين الرقم القياسي في عدد التمريرات الحاسمة في الموسم الماضي بعد أن صنع 20 هدفا لزملائه.
وتفوق الكسندر أرنولد على لاعب مانشستر يونايتد ماسون جرينوود وزميله ماركوس راشفورد، وثنائي تشيلسي ماسون ماونت وتامي إبراهام في طريقه للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب.
وحصل راشفورد على جائزة استحقاق خاصة نظرا لمشاركته في حملة خيرية لرفع العبء عن كاهل الأطفال الفقراء في بريطانيا.
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