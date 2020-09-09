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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى أمس إلغاء البطولة الأوروبية لاختراق الضاحية التي كانت مقررة في دبلن، عاصمة أيرلندا، في 13 ديسمبر المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وقال الرئيس الموقت للاتحاد الأوروبي دوبرومير كارمارينوف «القرار شكل اختيارا صعبا للغاية بالنسبة لألعاب القوى في أوروبا. أعرف أن جميع اللاعبين ومجتمع ألعاب القوى ككل كانوا يتطلعون إلى هذا الحدث، لكنني أطالبهم بالصبر».

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