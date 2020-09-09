شكرا لقرائتكم اللجنة الطبية تخطر أسوان بسلبية تحاليل "رابيد تيست" استعدادا للإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادى أسوان، بسلبية تحليل رابيد تيست والذى خضع له اللاعبون والجهاز الفنى أمس الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى فى اللقاء المقرر إقامته فى السادسة مساء الخميس باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، ومن المقرر أن يعلن أحمد كشرى عن قائمة مباراة الانتاج فى ختام المران مساء اليوم، حيث يعانى أبناء الجنوب من ثلاث غيابات مؤثرة بالفريق أبرزها محمد عبد المجيد وسولمون منساه عقب تعرضهما للطرد فى مباراة سموحة الماضية والتى انتهت بالتعادل الايجابى 3/3 بالإضافة إلى الحسينى سمير والذى تأكد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.

من جانبه، أصدر مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، بياناً رسمياً بعد اجتماعه مع لجنة الكرة بالنادى، لمناقشة الظلم التحكيمى الذى تعرض له الفريق خلال المباريات الماضية، وآخرها لقاء سموحة، حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء وحالتى طرد على نادى أسوان فى الربع ساعة الأخير من عمر اللقاء، ما أدى إلى تغير نتيجة المباراة من التقدم بثلاثة أهداف لهدفين لصالح أبناء الجنوب إلى التعادل.

وجاء بيان أسوان كالتالى: انطلاقا من الثوابت المعروفة تاريخيا عن نادى أسوان الرياضى ورغبته الدائمة والمستمرة فى الحرص والتعاون مع كل عناصر منظومة كرة القدم فى مصر، فقد قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى : ▪مخاطبة اللجنة الخماسية بإتحاد كرة القدم بمذكرة رسمية برفض نادى أسوان لهذه الممارسات التحكيمية غير العادلة التى تعرض لها فريق الكرة فى المباريات الأخيرة مما أثار حفيظة الجميع لدى مسئولى وجماهير نادى أسوان، ▪مجلس إدارة نادى أسوان فى حالة انعقاد دائم ومستمر ويدرس كل السبل والخيارات المطروحة للمباريات القادمة للحفاظ على حقوق النادى الفنية والقانونية. ▪رفض كافة الأطقم التحكيمية التى أدارت المباريات التى تعرض فيها الفريق لظلم واضح وعدم إدارتها لمباريات الفريق مستقبلا. ▪المطالبة بتعيين حكام دوليين لمباريات الفريق حتى نهاية الموسم فى ظل إتساع دائرة المنافسة على البقاء . ▪وحرصا على مصلحة النادى ومشاعر جماهيره يطالب مجلس إدارة نادى أسوان اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة بضرورة إعادة الأمور لنصابها الصحيح من خلال لجان الإتحاد المختصة بإدارة مسابقة الدورى العام مع الحرص على تطبيق مبادئ العدالة المنصفة للجميع. ويؤكد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى لجماهيره العريضة داخل وخارج المحافظة الوقوف صفا واحدا للحفاظ على كافة حقوق النادى رياضيا وتاريخيا.