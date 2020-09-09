شكرا لقرائتكم الجيل الذهبى للأهلى مواليد 77 و88 يكرم حسام البدرى لتولية قيادة المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الجيل الذهبى مواليد 77 و88 للنادى الأهلى بقيادة مدربهم الدكتور عمرو أبو المجد، بتكريم زميل جيلهم حسام البدرى لتوليه المسئولية الفنية للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم.

وأهدى قدامى اللاعبين وعلى رأسهم أحمد شوبير درعا تذكاريا لمدرب المنتخب الوطنى، متمنيا له التوفيق فى هذه الخطوة المهمة لإسعاد الشعب المصرى بتحقيق الأهداف المطلوبة مع باقى أعضاء الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين.

جاء ذلك على هامش حفل الغذاء الذى اقامة أعضاء هذا الفريق بواسطة أحمد شوبير والذى يحرص على لم الشمل والترابط بين هذه المجموعة.

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من جانبه، قال الإعلامى أحمد شوبير، فى كلمته أمام جميع الحضور أن هذا الجيل يفخر بوجود مجموعة كبيرة من اللاعبين لها مكانه فى الوسط الرياضى مؤكدا أنه سعيد بوجود أحد كباتن هذا الجيل على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر معتبرا ذلك تشريفا كبيرا لحسام البدرى ولكل أبناء هذا الجيل متمنيًا مع باقى زملائه الحضور كل التوفيق لمدرب المنتخب فى الصعود لكأس العالم والبطولة الأفريقية القادمة.

أضاف بأن الدكتور عمرو أبو المجد صاحب فصل وخير على هذا الجيل ومجموعة النجوم الكبار، واحتضن هؤلاء اللاعبين فى سن صغيرة حتى أصبحوا نجوما ومن الطبيعى موضحا أن هناك اتفاق بين مجموعة هذ الجيل على الالتقاء كل فترة كعرف على عودة أحلى أيام الذكريات.