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جدة - عمرو شويل موعد مباراة سموحة ضد الزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة



ينطلق موعد مباراة سموحة ضد الزمالك في الدوري المصري غدا الخميس الساعة الثامنة ونصف مساءا على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة سموحة ضد الزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة



موعد مباراة سموحة ضد الزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة ويسعى الزمالك لمواصلة سلسلة انتصاراته بعد الفوز الأخير والصعب على حساب طلائع الجيش، عندما يخرج لملاقاة نادي سموحة خارج أرضه.

موعد مباراة سموحة ضد الزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة



موعد مباراة سموحة ضد الزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة ويتمنى سموحة في الخروج من سلسلة النتائج المتذبذبة في الأونة الأخيرة، مع المدرب الجديد أحمد سامي المدير الفني السابق لنادي طنطا.

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موعد مباراة سموحة ضد الزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة



موعد مباراة سموحة ضد الزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة ويحتل سموحة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

موعد مباراة سموحة ضد الزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة



موعد مباراة سموحة ضد الزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة حيث تنقل قناة أون تايم سبورت 1 اللقاء