شكرا لقرائتكم الونش ينضم لمعسكر الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك، لمعسكر الفريق، استعدادا مواجهة سموحة، المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء غد، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد برج العرب، بالإسكندرية.

وكان الونش قد غاب عن الزمالك فى الفترة الأخيرة بعد إصابته فى الركبة فى لقاء بيراميدز بالجولة الـ24 بالدورى عقب استبداله فى ذلك اللقاء بسبب الإصابة التى لحقت به خلال سير المباراة التى انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة.

وتغيب الونش عن مباراة الزمالك الأخيرة مع طلائع الجيش، فى المباراة التى جمعت بينهما، الأحد الماضى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، أحرزه يوسف أوباما ثم أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، جاهزية الثنائى محمود حمدى الونش، مدافع الأبيض، ومحمد حسن، لاعب وسط الفريق، للمشاركة فى المباريات المقبلة مع الفريق بشكل طبيعى، وذلك عقب تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما مؤخرًا، حيث أكد محمد أسامة أن الثنائى أصبح جاهزًا للمشاركة فى المباريات على المستوى الطبى، حيث يتوقف قرار مشاركاتهما على رؤية الجهاز الفنى للأبيض، برئاسة الفرنسى باتريس كارتيرون.

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ونشر إسلام جابر، جناح الزمالك، صورة له مع الونش من داخل معسكر الزمالك استعدادا لمباراة سموحة حيث استأنف تدريباته، مساء، الإثنين الماضى، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادى بقلعة ميت عقبة، حيث بدأت التدريبات بفترة إحماء تحت إشراف الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وذلك قبل أن يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى التى شاركت فى مواجهة أمس والثانية لباقى اللاعبين ثم خاض الفريق مرانه أيضا بالأمس فى النادى قبل أن يتوجه الفريق اليوم إلى برج العرب ودخل معسكرا مغلقا هناك استعدادا لمواجهة سموحة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.