شكرا لقرائتكم صلاح محسن يقود هجوم سموحة لنهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقود صلاح محسن مهاجم الأهلى المعار لسموحة حتى نهاية الموسم هجوم فريقه أمام الزمالك فى اللقاء المقرر بينهما غدا ضمن فاعليات الجولة السادسة والعشرين للدورى بعد مستواه المرتفع الذى يمر به اللاعب مع الفريق السكندرى ، بالإضافة لسرعته الفائقة فى الهجمات المرتدة والتى سيعتمد عليها أحمد سامى المدير الفنى للفريق فى خطف هدف مبكر يربك حسابات المنافس فى ظل الضغط المتوقع من لاعبى الزمالك من أجل حسم اللقاء ، فى الوقت الذى سيقوم ناصر ماهر بدور صانع الألعاب والعقل المفكر للفريق خاصة وأن اللاعب أكد جاهزيته للمباراة بعد شفائه من الإصابة التى لحقت به مؤخرا وأبعدته عن المشاركة مع الفريق ، ويحاول اللاعبين محو الصورة السيئة بعد التعادل الأخير أمام أسوان فى اللحظات الاخيرة 3/3 وأدت لإعتذار حمادة صدقى المدير الفنى للفريق عن استكمال مهام عمله بالرغم من وجود سموحة فى المركز السادس برصيد 32 نقطة إلا ان المدير الفنى فضل الرحيل بسبب سوء الحظ الذى يلازم اللاعبين .

وطلب أحمد سامى من لاعبيه ضرورة غلق المساحات والضغط القوى طوال الـ90 فى المباراة التى ستجمعهم بالزمالك مساء غد، الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدورى، مشدداً على اللاعبين عدم ترك المساحات للاعبى الفريق الأبيض والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لإحراز هدف مبكر لإرباك المنافس وتحقيق نتيجة إيجابية للعودة للانتصارات من جديد بعد تدهور نتائج الفريق عقب العودة من كورونا .

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ويسعى أحمد سامى للظهور الجيد فى أول مباراة كمدير فنى لسموحة للتعبير عن نفسه بشكل جيد، خاصة أنه يملك الأدوات الفنية لذلك فى ظل امتلاكه العديد من الأوراق الرابحة، على رأسها ناصر ماهر وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد فتوح.

وعقد المدير الفنى لسموحة أكثر من جلسة مع لاعبيه لحثهم على العودة للانتصارات وطالبهم بطى صفحة المباريات الماضية ومحاولة تحقيق الثلاث نقاط المقبلة أمام الزمالك حتى تكون أفضل بداية لهم بالدورى.