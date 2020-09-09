شكرا لقرائتكم الأهلي يعدل عقد أحمد الشيخ ويضاعف راتبه السنوي من الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر النادى الأهلى على تعديل عقد أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بعد تألق اللاعب خلال المباريات الماضية وموافقة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح على طلب اللاعب عقب رفض العروض الداخلية والخارجية التى تلقاها اللاعب خلال الأشهر الماضية.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل لجنة محسن صالح فإن لاعب الأهلى الحالى سيحصل على ضعف رابته، الذى يتقاضاه حاليا، حيث تقرر حصول أحمد الشيخ على 6 ملايين جنيه، بعدما كان يحصل 3 ملايين فقط فى محاولة لامتصاص غضب اللاعب الذى كان يفضل الرحيل لتحقيق أكبر استفادة مالية من العروض التى تلقاها.

ويشارك أحمد الشيخ خلال الأيام الحالية فى التشكيلة الأساسية للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى والتى يسعى من خلالها إلى حسم ملف الدورى المصرى الممتاز قبل انطلاق مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا التى تقرر تأجيلها لشهر أكتوبر المقبل.

ويحتفل اليوم الأربعاء، أحمد الشيخ صانع ألعاب النادى الأهلى بعيد ميلاده الـ "28" فهو من مواليد 9 سبتمبر 1992 بمحافظة بنى سويف، بدأ مشواره مع الكرة بفرق الناشئين بنادى تليفونات بنى سويف قبل انتقاله لنادى مصر المقاصة عام 2014، الذى تألق بين صفوفه ليفوز بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 17 هدفاً ..و انضم إلى النادى الأهلى فى الميركاتو الصيفى فى أعقاب موسم 2015، فى موسمه الأول مع الفريق،خاض الشيخ مع الأهلى 8 مباريات فقط بواقع مباراة فى دورى أبطال أفريقيا، 5 مباريات فى الدورى العام، مباراتان فى كأس مصر، سجل الشيخ هدفين ولم يصنع أى أهداف.

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وعاد أحمد الشيخ إلى صفوف مصر المقاصة بيته القديم باحثًا عن فرصة حقيقية للمشاركة فى المباريات بعدما تجمد على دكة بدلاء الأهلي، ومع أبناء الفيوم خاض الشيخ 29 مباراة جاءت بواقع: مباراتين فى كأس مصر و27 مباراة فى الدورى العام، ليسجل الشيخ 17 هدفًا ويصنع 9 أهداف لزملائه بالفريق.

تألق الشيخ مع المقاصة أغرى النادى الأهلى لاستعادة اللاعب، ويخوض أحمد الشيخ مع الأهلى 11 مباراة، سجل خلالهما هدفين.

وفى موسم 2017 -2018 الأهلى يتخلص من ضغط دكة بدلاء الفريق فى يناير ليعير أكثر من لاعب إلى الدورى السعودي، كان أحمد الشيخ من بينهم لينتقل إلى الاتفاق، ويعود بعد انتهاء إعارته إلى الفريق الأحمر.

وفى موسم 2018 -2019 ارتدى أحمد الشيخ ثوب المنقذ وسجل هدف الفوز للأهلى والتأهل لدور الـ 16 من كأس مصر بعدما سجل هدفاً فى الوقت القاتل لتنتهى المباراة بفوز أحمر صعب بنتيجة 3/2 على الشواكيش.