«رمضان صبحى بقميص بيراميدز.. السعيد بجلسة التوقيع للزمالك..صالح جمعة يحتفل بهزيمة الأهلى بحفل دياب».. 5 صور فجرت نيران الغضب في الوسط الكروى

حالة من الغضب والاستياء سيطرت على عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعى النادي الأهلي بعد ظهور رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي السابق ونادي بيراميدز الحالي أثناء المؤتمر الصحفي الذي جاء لإعلان «المدفعجي» رسميًا توقيعه لنادي بيراميدز.

وليست تلك الصور هى الأولى التى تثير غضب بعض الجماهير من مختلفي الأندية المصرية، ولكن كانت هناك بعض الصور الآخرى، التى فجرت براكين الغضب فى الوسط الكروى ضد نجوم الساحرة المستديرة، بعدما صنعت لهم أزمات صعبة مع الجماهير، لدرجة دفعت بعض اللاعبين للشعور بالندم على ظهور على هذه الصور من كثرة ردود الأفعال السلبية التي صنعتها لهم ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

*رمضان صبحى والتوقيع لبيراميدز

وأشعل رمضان صبحى، مهاجم المنتخب الوطنى الأولمبى، نيران الغضب لدى جماهير الأهلى بعد أن ظهر يرتدى قميص بيراميدز بعد أن رفض الاستمرار مع القلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى.

جماهير الأهلي لم تكن تصدق أن العفيجى سوف ينتقل لبيراميدز بالفعل وكانت تمنى النفس أن يتراجع اللاعب بعد الغضب الجماهيرى العارم ويفضل العودة للاحتراف إلا أن رمضان صبحى حسم قراره وظهر مرتدياً تى شيرت بيراميدز أثناء تصويره برومو الإعلان الرسمي عن الصفقة.

العفيجي

وشارك العفيجى مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 . حسبما نشر موقع "سوبر كورة".

كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.

*عبد الله السعيد والتوقيع للزمالك

كما آثارت صورة عبد الله السعيد نجم الاهلى السابق مع نجلى رئيس الزمالك إبان توقيعه على عقود الانضمام للفريق الأبيض أشعلت النيران في القلعة الحمراء سواء على صعيد مجلس الإدارة أو الجهاز الفنى، واتفق الجميع على إنهاء مسيرة عبد الله السعيد مع الأهلى، لكنهم مددوا عقد اللاعب لمدة موسمين ونصف الموسم، قبل أن يتم عرضه للبيع ويذهب لأهلى جدة السعودى ثم يعود لبيراميدز حالياً.

عبد الله السعيد يوقع للزمالك

وانضم عبد الله السعيد إلى صفوف الأهلى قادماً من الإسماعيلى فى صيف عام 2011 وشارك اللاعب صاحب الـ32 عاما فى 227 مباراة وسجل خلالها 67 هدفاً وصنع 54.

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*صالح جمعة والهضبة

وفى وقت سابق، أثار صالح جمعة، صانع العاب الأهلى الجدول بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة له زعموا أنها فى حفل الهضبة عمرو دياب، الذى أقيم خلال احتفالات الكريسماس.

صالح جمعة فى حفل الهضبة

صورة صالح جمعة أثارت غضب الجماهير الحمراء، خاصة أنها جاءت بعد ساعات قليلة من تعادل الأهلى مع وادى دجلة، وخسارة نقطتين فى سباق بطولة الدورى، وهاجموا لاعب الفريق وطالبوه بالتوقف عن مثل هذه العادات التى تضره وتؤثر على مستوى الفريق قبل أن يخرج اللاعب من الأهلى معاراً للسعودية ويعود مجدداً.

*الونش والباديكير

وعلى نفس الوتيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة لمحمود حمدى الونش، لاعب الزمالك، خلال جلسة باديكير بأحد محلات الكوافيرات الخاصة، فى الوقت الذى يستعد الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري خلال أحد المواسم السابقة

الونش فى جلسة باديكير

وكشف "الونش" أن الصورة كانت خلال إحدى جلساته العلاجية لإزالة "عين سمكة" فى قدمه، وقال لاعب الزمالك، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، "ياجماعة بخصوص الصورة اللى نازله على المواقع إنى بعمل باديكير، أنا عمرى ما عملت الكلام دا أولا، أنا رجلى فيها عين سمكة مبقدرش ألبس الجزمة منها علشان الرغى الكتير وشكراً".

*أحمد الشيخ و الـ"سبراى"

كما انتشرت صورة لأحمد الشيخ صانع العاب الأهلى واستخدامه "سبراي" شعر خلال إحد المباريات وهي الصورة التي انتشرت على نطاق واسع وأكد مروجوها أنها أثناء إحدى المباريات، وبالتحديد فى مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في بطولة دوري أبطال افريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، ولكن كشف أحد المقربين له وقتها عدم حدوث الواقعة في مباراة بلاتينيوم أو أي مباراة أخري، وأن الموضوع كان خلال تصوير إعلان منذ فترة لإحدى الشركات، وهو الأمر الذى تم بموافقة إدارة النادي وحصل أحمد الشيخ على إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل تصويره.