مصدر لـ"الخليج 365": الإصابة تبعد بنشرقي عن مواجهة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك اللاعب المغربي أشرف بنشرقي من حساباته خلال المباراة المقبلة أمام سموحة ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري المصري. وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن سبب استبعاد كارتيرون للاعب المغربي هو تعرض الأخير للإصابة ليفضل مدربه منحه راحة ووقتاً مناسباً للاستشفاء. ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 48 نقطة (بعد خصم 3 نقاط للانسحاب أمام الأهلي بالدور الأول)، وخلفه بيراميدز برصيد 45 نقطة. ويسعى الأبيض لحسم المركز الثاني لضمان التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل ومحاولة تقليص الفارق مع الأهلي المتصدر. ويحتل فريق سموحة المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة جمعها من 25 مباراة، ويمنى النفس بالدخول في المربع الشهبي حيث يبتعد عن المقاولون الرابع برصيد 8 نقاط.

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