جيلبرتو: أنجولا تشجع الأهلي.. وننتظر الفوز بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: أكد الأنجولي جيلبرتو نجم النادي الأهلي المعتزل أن أغلب الشعب الأنجولي يقوم بتشجيع القلعة الحمراء في البطولات الإفريقية. وفي تصريحات لقناة الأهلي قال جيلبرتو :"80% من الشعب الأنجولي يُشجعون النادي الأهلي، ويحبون كرة القدم التي يقدمها الفريق". وبات جيلبرتو ومواطنه فلافيو أنجح ثنائي محترف في تاريخ أنجولا داخل القارة الإفريقية بعد الإنجازات الرائعة التي حققها الثنائي معاً في النادي الأهلي. Advertisements وأضاف جيلبرتو :"كان لدي علاقة رائعة من التفاهم والانسجام مع فلافيو، ومدربنا الأسطورة مانويل جوزيه استغل هذا الانسجام لمساعدة الفريق وتدعيم خططه". وتابع لاعب الأهلي المعتزل :"الأهلي هدفه دائماً التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وأتمنى فوزه مجدداً بالبطولة هذا الموسم". وأتم جيلبرتو :"الجيل الحالي في الأهلي لديه فرصة رائعة للمشاركة في تاريخ النادي بتحقيق الفوز في نصف النهائي والنهائي".

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