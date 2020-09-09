مصدر لـ"الخليج 365": الأهلي مهتم بمهاجم الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

كشف مصدر مقرب من المهاجم الكونغولي بن مالانجو لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، أن الأهلي أبدى اهتمامه بالحصول على خدماته في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وقال مصدر تحفظ على ذكر اسمه في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء أن الأهلي أبدى اهتمامه ببن مالانجو من أجل تدعيم صفوف الفريق في الصيف المقبل.

وأوضحت وسائل إعلام مغربية أن صاحب الـ26 عامًا المنضم إلى الرجاء في صيف 2019، أصبح في دائرة اهتمامات الأهلي لدعم الفريق في الموسم المقبل.

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وتابع المصدر ذاته: "هناك اتصال حدث من جانب الأهلي بشخص مصري فرنسي مسئول عن تسويق اللاعب، لكن الأمر مازال في مراحل مبكرة من المفاوضات."

وأضاف: "بن مالانجو يمتلك عدد من العروض الأخرى من جانب أندية ترغب في التعاقد معه، خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري."

ولعب بن مالانجو مع الرجاء 22 مباراة في مختلف البطولات، واستطاع أن يسجل 7 أهداف وصنع 3.