كاف يناقش 3 أمور متعلقة بوعود ونظام الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة "كاف" عن جدول أعمال المكتب التنفيذي الذي سيقام ظهر غدًا الخميس عن طريق "الفيديو كونفيرانس"، وتضمن مناقشة عدة أمور متعلقة بدوري الأبطال والكونفدرالية.

وأتى البند الثالث في الاجتماع من أجل التصديق على القرارات الخاصة بلجنة الطوارئ، فيما يتعلق بالبطولات التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي.

وسيصدق الاجتماع على، "قرار 25 يوليو 2020: التحقق من مواعيد ونظام نصف نهائي ونهائيات بطولات الأندية، تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 وكأس العالم 2022."

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أما الجزء الثاث من هذا البند، فيقول: "قرار 20 أغسطس 2020: الموافقة على الجدول الزمني لموسم بطولات الأندية 2020-2021 واختيار مكان نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي."

ويلعب الزمالك والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بموسمه الجاري، أما الكونفدرالية فيستمر بها بيراميدز، وحسب الجدول الزمني الحالي يفترض أن يقام ذهاب نصف نهائي البطولة 25 و26 سبتمبر الجاري.

ويخوض الزمالك نصف نهائي البطولة أمام الرجاء البيضاوي المغربي، بينما يلعب الأهلي أمام مواطنه الوداد، ويخوض بيراميدز نفس المرحلة أمام حوريا كوناكري.