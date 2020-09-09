كارتيرون يحفز لاعبي الزمالك في المران الأخير قبل مواجهة سموحة

انطلق منذ قليل المران الأخير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بملعب فندق معسكر الفريق ببرج العرب في الاسكندرية، وذلك استعدادا لمواجهة سموحة غدا في الدوري الممتاز.
بدأ المران بجلسة سريعة منالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع اللاعبين بحضور الجهاز المعاون ، حيث جاءت فنية قام خلالها كارتيرون بالتركيز مع اللاعبين علي النقاط الفنية التي ستتم في مران اليوم .
وطالب المدرب الفرنسي لاعبيه، بالتركيز والتأكيد علي العمل بقوة ، وثقته في الجميع ، مطالبا إياهم بحصد نقاط اللقاء ومواصلة الانتصارات.
ويواجه الزمالك سموحة مساء الخميس على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة 26 للدوري.
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