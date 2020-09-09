حمدالله يقود هجوم النصر أمام الاتفاق في ختام الدوري السعودي

أعلن البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للنصر السعودي عن تشكيل الفريق لمواجهة الاتفاق، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة دوريكأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء تشكيل النصر كالأتى :
حراسة المرمى : براد جونز.
خط الدفاع : مايكون بيريرا، عبدالله مادو، سلطان الغنام، عبدالرحمن العبيد.
خط الوسط : جوليانو فيكتور، خالد الغنام، عبدالاله العمري، مختار علي، عبدالرحمن الدوسري.
خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله.
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