السومة يقود تشكيل أهلي جدة أمام الرائد فى الدورى السعودى

أعلن الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفنى لاهلى جدة عن تشكيل الفريق لمواجهة الرائد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة دوري كأس كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ويدخل اهلي جدة المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : محمد العويس. Advertisements خط الدفاع : عبدالله الحسون، معتز هوساوي، عبدالباسط هندي، حسين عبدالغني. خط الوسط : الفيس ساريتش، محمد المجحد، علي الأسمري، سلمان المؤشر، عبدالرحمن غريب خط الهجوم : عمر السومة

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