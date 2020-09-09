تشكيل اتحاد جدة أمام العدالة فى ختام الدوري السعودي

أعلن البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفنى للاتحاد جدة السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة العدالة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة دوري كأس كأس محمد بن سلمان للمحترفين. جاء تشكيل اتحاد جدة كالأتى : ‏تشكيلة ‎الاتحاد أمام العدالة حراسة المرمى : مارسيلو جروهي. Advertisements خط الدفاع : حمدان الشمراني .. برونو أوفيني .. زياد الصحفى .. سعود عبدالحميد. خط الوسط : رومارينهو .. عبدالاله المالكي .. خيل .. عبدالعزير البيشي. خط الهجوم : فهد المولد .. ويلفريد بوني.

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