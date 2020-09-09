الأهلي يصطحب جميع لاعبي الفريق في معسكر الإسكندرية

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر اصطحاب جميع لاعبي الفريق لمعسكر الإسكندرية . الفريق لمعسكر الإسكندرية . واستقر فايلر على خوض معسكر تدريبي للفريق لخوض لقائي الإسماعيلي والاتحاد السكندري بالجولتين القادمتين للدوري يومي الجمعة والاثنين المقبلين . لخوض لقائي الإسماعيلي والاتحاد السكندري بالجولتين القادمتين للدوري يومي الجمعة والاثنين المقبلين . ومن المنتظر أن يسافر الأهلي غداً الخميس لخوض لقاء الإسماعيلي.

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