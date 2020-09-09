الصحف الألمانية تشيد بقرعة مونديال اليد وتصفها بالمبهرة

أشادت الصحف الألمانية التي صدرت أمس الثلاثاء بحفل قرعة كأس العالم لكرة اليد التي استضافتها مصر يوم السبت الماضي تحت سفح الاهرامات بحضور ٣٢ دولة التي ستشارك في المونديال ووصف الحفل والتنظيم بالمبهر وعلقت علي الاهرامات وانه احد المعالم الفرعونية والاثرية الشهيرة في العالم .

وشهد حفل قرعة كأس العالم الذي اقيم تحت سفح الاهرامات والتي نظمته شركة تذكرتي التي تتبع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية والتي يتراسها

الاستاذ تامر مرسي ، استحسان واعجاب جميع الوفود بسبب التنظيم وسهولة الدخول والخروج للحفل وتم توجيه الشكر لشركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي والعاملين بالشركة بعد المجهودات الكبيرة التي بذلت ، الي جانب المكان الساحر تحت سفح الاهرامات الذي جذب ونال اعجاب الوفود و مسئولوالاتحاد الدولي لكرة اليد واللجنة المنظمة للبطولة الي جانب الاستعانه بالموسيقار العالمي عمر خيرت و الفنان الشهير خالد النبوي و الفنانة انجي المقدم والمتالقة في المحافل الدولية جاسمين طه .

وعلقت صحيفة handball woche الألمانية علي كلمة رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد المصري حسن مصطفي الي جانب التعليق علي المجموعات الخاصة بالبطولة التي تنطلق في يناير من العام المقبل .

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كان حسن مصطفي قد وجه الشكر الي وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي و شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي المسؤولة عن الحفل الي جانب اتحاد اليد برئاسة هشام نصر ومؤمن صفا و حسين لبيب مدير البطولة .