النصر السعودي يتعاقد مع علي لاجامي حتي ٢٠٢٥

نجحت إدارة نادى النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت اليوم الأربعاء تعاقده مع علي لاجامي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأعلن نادى النصر عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : ‏رسمياً وقعت إدارة نادي ‎النصر "قبل قليل" عقداً مع الكابتن علي لاجامي بعقد يمتد لخمس سنوات وذلك بعد أن اتفقت إدارة نادي النصر على شراء المتبقي من عقد اللاعب مع ناديه الفتح . Advertisements متمنين له التوفيق بإذن الله مع ناديه ‎العالمي. وكانت إدراة نادي النصر أعلنت مساء امس تعاقده مع الأرجنتيني جونز الو مارتينيز والكوري الجنوبي كيم جين سو. تعاقده مع الأرجنتيني جونز الو مارتينيز والكوري الجنوبي كيم جين سو. ويحتل نادي النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة جمعها من ٢٩ مباراة، حيث استاد تحقيق الفوز في 18 مباراة والتعادل في 7 بينما خسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 57 هدفًا واهتزت شباكه بـ 24 هدفًا خلال منافسات الدوري .

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