عمر ربيع ياسين: الأهلي يستقر على رحيل أزارو وأجاي

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي يسعى لضم لاعبين أجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية، مشيرًا إلى أن هناك بعض اللاعبين سيرحلون أيضا.
وأضاف عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" الأهلي وبيراميدز والزمالك دخلوا في منافسة شرسة لضم لاعبين جددخلال الميركاتو الصيفي، والكل يبحث عن تدعيم صفوفه من أجل جلب البطولات".
وواصل عمر ربيع قائلا:" الكل يبحث عن لاعبين لجلب البطولات، بالإضافة لضرورة تواجد مدير فني قوي، لابد أن يكون هناك دائماخليط بين اللاعبين الشباب والخبرة، والصفقات الجديدة لابد أن تتسم بروح البطولة".
وأكمل:"الأهلي يضم خمس لاعبين أجانب، والنادي استقر على مغادرة ثلاثة لاعبين وهم جيرالدو دا كوستا، ووليد آزارو أيضا لن يعود إلى الأهلي بنهاية الموسم الحالي، والثالث هو جونيور أجايي الذي استقر رينيه فايلر على بيعه في نهاية الموسم، بينما سيبقي علي معلول وديانج".
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