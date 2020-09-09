بث مباشر | فيديو أهداف الاتحاد والعدالة فى الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي، ضمن إحدى مباريات اليوم الأربعاء 9-9-2020 ضمن الجولة الأخيرة (30).

تنطلق مباراة اتحاد جدة والعدالة في تمام الساعة 19:35 بتوقيت مصر، 20:35 بتوقيت مكة المكرمة، 17:35 بتوقيت جرينيتش، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

يدخل اتحاد جدة المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل ضمان البقاء في “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين” بين الكبار خلال الموسم المقبل، حيث عانى الاتحاد كثيرا هذا الموسم بسبب تذبذب النتائج.

ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، وسيسعي للفوز الذي سيبقيه في الدوري دون النظر إلى نتائج الآخرين، حيث هناك صراع شرس بين 5 فرق آخرى تبحث عن تجنب الهبوط هذا الموسم وهم الفيحاء وضمك والتعاون والفتح بجانب الاتحاد.

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فى المقابل تأكد هبوط كل من العدالة والحزم إلى دوري الدرجة الثانية، حيث تواجد فريق العدالة في المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 21 نقطة جمعها من 29 مباراة، انتصر منها في 4 مباريات فقط، وتعادل في 9 مباريات وخسر 16 مباراة، وسجل الفريق 27 هدفا فيما اهتزت شباكه 60 مرة.

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