مورينيو: ميسي لن ينتقل إلى توتنهام لهذا السبب

تحدث المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جوزيه مورينيو عن احتمالية التوقيع مع نجم نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، خلال سوق الانتقالات.

وقال مورينيو في تصريحات نشرتها صحيفة مترو الإنجليزية: “نحن فريق يحترم قواعد اللعب المالي النظيف، ميسي يستطيع الذهاب فقط لنادي لا يحترم قواعد اللعب المالي النظيف، لذا لن يذهب لتوتنهام بالتأكيد”.

وارتبط ليونيل ميسي بالانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدا فريق مانشستر سيتي، نظرا لقوة العلاقة بينه وبين مدرب الفريق بيب جوارديولا، كما قدم السيتي عرضا ضخما لضم النجم الأرجنتيني.

وقرر ميسي البقاء مع برشلونة في موسم 2020-2021، رغم الخلافات التي نشبت بينه وبين الإدارة، وعلى إثرها طالب ميسي بالرحيل عن صفوف الفريق لكن الشرط الجزائي الضخم حرمه من ذلك، حيث رفض ميسي الدخول في نزاع قانوني مع الفريق الكتالوني.

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