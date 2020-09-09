تحدث المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جوزيه مورينيو عن احتمالية التوقيع مع نجم نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، خلال سوق الانتقالات.
وقال مورينيو في تصريحات نشرتها صحيفة مترو الإنجليزية: “نحن فريق يحترم قواعد اللعب المالي النظيف، ميسي يستطيع الذهاب فقط لنادي لا يحترم قواعد اللعب المالي النظيف، لذا لن يذهب لتوتنهام بالتأكيد”.
وارتبط ليونيل ميسي بالانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدا فريق مانشستر سيتي، نظرا لقوة العلاقة بينه وبين مدرب الفريق بيب جوارديولا، كما قدم السيتي عرضا ضخما لضم النجم الأرجنتيني.
وقرر ميسي البقاء مع برشلونة في موسم 2020-2021، رغم الخلافات التي نشبت بينه وبين الإدارة، وعلى إثرها طالب ميسي بالرحيل عن صفوف الفريق لكن الشرط الجزائي الضخم حرمه من ذلك، حيث رفض ميسي الدخول في نزاع قانوني مع الفريق الكتالوني.
..
كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو: ميسي لن ينتقل إلى توتنهام لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.