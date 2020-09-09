يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف النصر والاتفاق في الدوري السعودي، في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 9-9-2020 ضمن الجولة الأخيرة (30).

تنقل مباراة “النصر والاتفاق” فى الدوري السعودي على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق “عبد الله الغامدي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت جرينتش، ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

يدخل فريق النصر المباراة دون ضغوطات بعد ما حسم مركز الوصيف لصالحه بفارق كبير من النقاط بينه وبين الثالث “أهلي جدة”، بينما سيسعى فريق الاتفاق إلى تحسين مركزه في جدول الترتيب.

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ويحتل “العالمي” المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة عن المتصدر “الهلال”، وبفارق 14 نقطة عن صاحب المركز الثالث “أهلي جدة”.

في المقابل يحتل “الاتفاق” المركز الثامن برصيد 42 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن السابع “الشباب”، وبفارق 3 نقاط عن السادس “الفيصلي”.

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