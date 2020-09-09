يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف الهلال والشباب في الدوري السعودي، في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 9-9-2020 في الجولة الأخيرة (30).

تنقل مباراة “الهلال والشباب” فى الدوري السعودي على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت جرينتش، على ستاد جامعة الملك سعود.

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يدخل “الهلال” المباراة بمعنويات عالية بعد ان توج بلقبه السادس عشر حيث يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 69 نقطة، بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق 22 نقطة عن صاحب المركز الثالث “أهلي جدة”.

في المقابل يتواجد فريق “الشباب” في المركز السابع في جدول ترتيب “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطتين عن السادس “الفيصلي”، وبفارق نقطة واحدة عن الثامن “الإتفاق”.

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