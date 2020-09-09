أخبار الزمالك | الباطن السعودي يطلب ضم محمد عواد رسميًا في الميركاتو الصيفي

تلقى حارس مرمى فريق الزمالك “محمد عواد“، عرضا رسميا من نادي الباطن السعودي، للتعاقد معه على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وطلب عواد من إدارة نادي الزمالك، الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض، خلال الميركاتو الصيفي، خاصة بعد خروجه من حسابات الجهاز للفريق بقيادة باتريس كارتيرون.
وينتظر عواد موافقة إدارة الزمالك على العرض السعودي، خاصة في ظل معاملته بشكل سيئ من جانب المدير الفني باتريس كارتيرون، الذي يعتمد على الثنائي محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم “جنش”.
وتقدم الحارس بطلب لإدارة نادي الزمالك، من أجل الموافقة على إعارته لنادي الباطن السعودي، لاسيما في ظل تضاءل فرصته مع الفريق، حيث يُصر على خوض تجربة خارج الدوري المصري في الموسم المقبل.
وكان الزمالك قد تعاقد مع عواد قادما من الإسماعيلي في الصيف الماضي، وشارك اللاعب في 7 مباريات بالدوري المصري و5 مواجهات في دوري أبطال إفريقيا، وابتعد عن التشكيل الأساسي للفريق، بعد اعتماد المدرب على محمد أبوجبل في الموسم الحالي.
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