أخبار النصر| بالصور.. أرجنتيني جديد في الطريق خلال الميركاتو الصيفي

بات نادي النصر قريبًا من ضم لاعب أرجنتيني جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد نجاحه قبل يومين من حسم صفقة اللاعب جونزالو مارتينيز قادمًا من صفوف أتالانتا يونايتد الأمريكي.

وتتجه بوصلة النصر إلى قائد أتالانتا الإيطالي، أليخاندرو جوميز، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي 2020، بحسب تأكيدات الصحافة الأرجنتينية.

تفاصيل عرض النصر

وقال موقع “mdzol” الأرجنتيني أن وفد من النصر يتواجد في إيطاليا خلال الفترة الحالية؛ للتفاوض مع إدارة أتالانتا واللاعب للإسراع من حسم الصفقة.

وتقدم النصر بعرض قيمته 15 مليون يورو لإقناع أتالانتا بالتفريط في خدمات قائده، الذي حقق نتائج رائعة في الموسم المنصرم، ووصل مع الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتُوج بالمركز الثالث في الدوري الإيطالي “سيريا آيه”.

وعرض النصر على جوميز راتب سنوي قدره 5 مليون يورو، وعاد ورفع عرضه إلى 7.5 مليون سنويًا بخلاف المكافآت والحوافز، أي أن اللاعب الأرجنتيني سيحصل مع العالمي على 3 أضعاف راتبه الحالي، وهو ما قد يؤثر كثيرًا على قراره.

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من هو اليخاندرو جوميز؟

يبلغ من العمر 32 عامًا، طوله 1.67، مركزه الأساسي مهاجم متأخر، ويستطيع اللعب في مركز الجناح الأيسر والأيمن وصانع اللعب، أرجنتيني الجنسية، بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2005 مع فريق آرسنال الأرجنتيني، ثم انتقل إلى سان لورينزو يناير 2009، واستمر معه عام قبل أن يحط الرحال في كاتانيا الإيطالي يوليو 2010.

أمضى اللاعب 3 أعوام في كاتانيا، ثم انتقل إلى ميتاليست الأوكراني، وقضى هناك موسم واحد، ثم حضر إلى أتالانتا في 1 سبتمبر 2014، وتبلغ القيمة السوقية حاليا لـ”بابو جوميز” بحسب “ترانسفير ماركت” 15 مليون يورو.

أرقام جوميز

خاض اللاعب الأرجنتيني مع أتالانتا 236 مباراة، وأحرز 54 هدفًا، وقدم 67 تمريرة حاسمة، ومع فريق كاتانيا لعب 111 مباراة، وهز الشباك 18 مرة، وصنع 17هدفًا.

خلال تجربته في أوكرانيا، لعب مع ميتاليست 24 مباراة، وأحرز 4 أهداف، وصنع 6 أهداف، وفي الأرجنتين خاض مع آرسنال 97 لقاء، وهز الشباك 15 مرة، وصنع 7 أهداف، ولعب مع سان لورينزو 57 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

في الموسم الحالي، شارك جوميز مع أتالانتا في 36 مباراة بالدوري الإيطالي، وسجل 7 أهداف وصنع 16 هدفًا، وفي دوري أبطال أوروبا لعب 9 مباريات وأحرز هدف وصنع هدفين، وعلى الصعيد الدولي خاض اللاعب في مسيرته 4 مباريات دولية مع المنتخب الأرجنتيني الأول، وأحرز هدف وحيد.

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