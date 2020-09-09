بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي “يلا شوت”

رابط بث مباشر يلا شوت مباراة “النصر والاتفاق” في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 9-9-2020 ضمن الجولة الأخيرة (30)، من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “النصر والاتفاق” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق “عبد الله الغامدي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت جرينتش، استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

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يدخل فريق النصر المباراة دون ضغوطات بعد ما حسم مركز الوصيف لصالحه بفارق كبير من النقاط بينه وبين الثالث “أهلي جدة”، بينما سيسعى فريق الاتفاق إلى تحسين مركزه في جدول الترتيب.

ويحتل “النصر” المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة عن المتصدر “الهلال”، وبفارق 14 نقطة عن صاحب المركز الثالث “أهلي جدة”.

في المقابل يحتل “الاتفاق” المركز الثامن برصيد 42 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن السابع “الشباب”، وبفارق 3 نقاط عن السادس “الفيصلي”.

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