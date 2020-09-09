بث مباشر | شاهد النصر والاتفاق في الدوري السعودي “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو مباراة “النصر والاتفاق” في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 9-9-2020 ضمن الجولة الأخيرة (30)، من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”. تنقل مباراة “النصر والاتفاق” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق “عبد الله الغامدي”. تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت جرينتش، استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز). ويحتل “النصر” المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة عن المتصدر “الهلال”، وبفارق 14 نقطة عن صاحب المركز الثالث “أهلي جدة”. في المقابل يحتل “الاتفاق” المركز الثامن برصيد 42 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن السابع “الشباب”، وبفارق 3 نقاط عن السادس “الفيصلي”. اضغط هنا لمشاهدة مباراة النصر والاتفاق (كورة لايف) ..

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