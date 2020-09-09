بث مباشر | شاهد الهلال والشباب في الدوري السعودي “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “الهلال والشباب” في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 9-9-2020 في الجولة الأخيرة (30)، من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”. تنقل مباراة “الهلال والشباب” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”. تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت جرينتش، على استاد جامعة الملك سعود. يحتل “الهلال” صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 69 نقطة، بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق 22 نقطة عن صاحب المركز الثالث “أهلي جدة”. في المقابل يتواجد فريق “الشباب” في المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطتين عن السادس “الفيصلي”، وبفارق نقطة واحدة عن الثامن “الإتفاق”. اضغط هنا لمشاهدة مباراة الهلال والشباب (كورة لايف) ..

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