بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “النصر والاتفاق” في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 9-9-2020 ضمن الجولة الأخيرة (30)، من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “النصر والاتفاق” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق “عبد الله الغامدي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت جرينتش، استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

يدخل فريق النصر المباراة دون ضغوطات بعد ما حسم مركز الوصيف لصالحه بفارق كبير من النقاط بينه وبين الثالث “أهلي جدة”، بينما سيسعى فريق الاتفاق إلى تحسين مركزه في جدول الترتيب.

ويحتل “النصر” المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة عن المتصدر “الهلال”، وبفارق 14 نقطة عن صاحب المركز الثالث “أهلي جدة”.

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في المقابل يحتل “الاتفاق” المركز الثامن برصيد 42 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن السابع “الشباب”، وبفارق 3 نقاط عن السادس “الفيصلي”.

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النصر 0-0 الاتفاق

استاد الأمير فيصل بن فهد

الدوري السعودي (الجولة 30 – الأخيرة)

⌚تبدأ بعد قليل..

بث مباشر “مكتوب” مباراة النصر والاتفاق

أهلاً بكم في بث مباشر احداث مباراة “النصر والاتفاق” ضمن مباريات الجولة الأخيرة (30) من الدوري السعودي.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة

???? تشكيلة النصر: براد جونز – سلطان الغنام – مايكون بيريرا – عبد الله مادو – عبد الرحمن العبيد – مختار علي – عبد الإله العامري – عبد الرحمن الدوسري – جوليانو دي باولا – خالد الغنام – عبد الرزاق حمد الله.

براد جونز – سلطان الغنام – مايكون بيريرا – عبد الله مادو – عبد الرحمن العبيد – مختار علي – عبد الإله العامري – عبد الرحمن الدوسري – جوليانو دي باولا – خالد الغنام – عبد الرزاق حمد الله. ????دكة بدلاء النصر: نواف العقيدي – عمر هوساوي – عوض خميس – حمد المنصور – عبد العزيز الدوسري – بيتروس – عبد الفتاح آدم – فراس البريكان – أحمد موسى.

نواف العقيدي – عمر هوساوي – عوض خميس – حمد المنصور – عبد العزيز الدوسري – بيتروس – عبد الفتاح آدم – فراس البريكان – أحمد موسى. ????تشكيلة الاتفاق: رايس مبولحي – صالح الجميزي – سعيد الربيعي – عبد الله الخطيب – ابراهيم محنشي – محمد الكويكيبي – فيليب كيش – سوزا – صالح آل الجعفان – سوليمان دوكارا – عبد الله السالم.

رايس مبولحي – صالح الجميزي – سعيد الربيعي – عبد الله الخطيب – ابراهيم محنشي – محمد الكويكيبي – فيليب كيش – سوزا – صالح آل الجعفان – سوليمان دوكارا – عبد الله السالم. ???? دكة بدلاء الاتفاق: محمد الحايطي – خالد البركة – سعد آل خيري – سيدريك يامبيري – سعد السلولي – علي عبد الله هزازي – حامد الغامدي – هزاع الهزاع – ماهر محمد شرومه.

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