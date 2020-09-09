يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف الوداد والجيش الملكي فى الدوري المغربي، فى أهم مباريات اليوم الثلاثاء بالجولة الـ22.

ينطلق كلاسيكو المغرب بين الوداد والجيش في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت جرينتش، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

يدخل الوداد الرياضي اللقاء في المركز الثالث بالدوري المغربي برصيد 40 نقطة بعدما لعب 21 مباراة، ولديه أربع مباريات مؤجلة ويتطلع للفوز بها من أجل الصعود إلى قمة البطولة.

فى المقابل يحتل الجيش الملكي المركز السادس بترتيب الدوري المغربي “الرابطة المغربية الاحترافية” برصيد 34 نقطة بعدما خاض 23 مباراة.

يذكر ان آخر مباراة جمعت بين الوداد البيضاوي والجيش الملكي كانت في الأسبوع السابع من الموسم الحالي في الدوري المغربي، وشهد فوز الوداد بهدف دون رد، سجل الهدف الوحيد بديع أووك من ركلة جزاء في الدقيقة 69.

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إليكم فيديو أهداف الوداد والجيش الملكي فى الدوري المغربي

هدف التقدم للوداد “اسماعيل الحداد”

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