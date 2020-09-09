بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الهلال والشباب” في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 9-9-2020 في الجولة الأخيرة (30)، من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الهلال والشباب” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت جرينتش، على استاد جامعة الملك سعود.

يستقبل ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض المباراة الختامية لفريقي الهلال والشباب في الدوري السعودي، حيث يدخل الاول المباراة دون ضغوطات بعد حسم اللقب لصالحه وسيسعى لتحقيق الفوز من أجل تزيين احتفالية تسليم الكأس، بينما يطمح الثاني لتحسين مركزه.

ويحتل “الهلال” صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 69 نقطة، بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق 22 نقطة عن صاحب المركز الثالث “أهلي جدة”.

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ولعب الهلال 29 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 72 هدف كأقوى هجوم في المسابقة، واستقبلت شباكه 25 كثاني أقوى دفاع بعد النصر.

في المقابل يتواجد فريق “الشباب” في المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطتين عن السادس “الفيصلي”، وبفارق نقطة واحدة عن الثامن “الإتفاق”.

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الهلال 0-0 الشباب

استاد جامعة الملك سعود (الرياض)

الدوري السعودي (الجولة 30 – الأخيرة)

تبدأ في الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش.

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