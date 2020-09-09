أخبار ليفربول | فينالدوم يحدد مصيره في اجتماع مع كلوب

سيجري لاعب وسط ليفربول، الهولندي جورجينيو فينالدوم محادثات مع مدربه الألماني يورجن كلوب بشأن مستقبله مع الفريق الإنجليزي، وقرار بقائه من عدمه، اليوم الأربعاء.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس عن أن فينالدوم حريص على البقاء في صفوف ليفربول، إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق على تمديد عقده الحالي. حيث دخل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا الآن العام الأخير من عقده ويمكن أن يوقع عقدا مع أي نادي آخر في يناير المقبل.

مدرب برشلونة رونالد كومان معجب كبير باللاعب الهولندي الدولي ويريد منه أن يلعب دورًا محوريًا في مشروع إعادة بناء هيكل جديد لفريق برشلونة، في المقابل يسعى ليفربول لضم لاعب بايرن ميونيخ “تياجو ألكانتارا” ليكون البديل المحتمل في حالة رحيل فينالدوم.

وتم إخبار قناة سكاي سبورتس نيوز أنه بغض النظر عن نتيجة اللقاء بين كلوب وفينالدوم، سيكون الهولندي ضمن تشكيلة ليفربول في مباراتهم يوم السبت مع الصاعد حديثًا ليدز يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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