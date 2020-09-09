أخبار آرسنال | أرتيتا يتلقى صدمة قوية بخصوص لويز وسيبايوس قبل بداية الدوري الإنجليزي

يستعد نادي آرسنال لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المدير الفني الإسباني للفريق ميكيل أرتيتا سيعاني في بداية الموسم من غياب بعض اللاعبين عن صفوفه.

وكشفت صحيفة ذا أثلتيك، أن المدافع البرازيلي دافيد لويز يعاني من إصابة قديمة في الرقبة، قد تبعده عن آرسنال لعدة مباريات مع انطلاق الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن إصابة المدافع البرازيلي قد تفاقمت بعد مشاركته مع آرسنال ضد ليفربول في نهائي كأس الدرع الخيرية، التي توج بها الجانرز بركلات الترجيح، وعندما عاد لويز للتدريبات شعر بالألم وتجددت الإصابة، التي قد تبعده عن الملاعب لفترة تصل إلى أكثر من 6 أسابيع.

وأصبح لاعب الوسط الآسباني داني سيبايوس مهددا هو الاخر بالغياب عن آرسنال، بعد وصوله متأخرا من إسبانيا عقب موافقة ريال مدريد على تمديد إعارته إلى الجانرز، ليدخل الحجر الصحي لمدة أسبوعين، قبل المشاركة في التدريبات والمباريات، وذلك قبل مواجهة فولهام في افتتاح الموسم الجديد يوم 12 سبتمبر الجاري.

وذلك وفقا للبروتوكول الذي وضعته بريطانيا للتعامل مع القادمين من دول آخرى للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وعلى رأس هذه الدول إسبانيا.

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