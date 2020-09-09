200 مليون يورو ومكافأة خاصة من أجل دوري الأبطال .. تعرف على تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم ميسي

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية، عن تفاصيل العرض الذي تقدم به نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لضم صانع ألعاب وقائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وسربت الصحيفة الإنجليزية مستندا يحمل تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم نجم برشلونة مقابل 200 مليون يورو، بعقد يمتد لموسمين.

وأوضح المستند المسرب أن مانشستر سيتي كان ينوي دفع 100 مليون يورو للحصول على النجم الأرجنتيني في الموسم الاول، و100 مليون يورو آخرين في الموسم الثاني، بالإضافة إلى مكافأة خاصة تصل إلى 20 مليون يورو في حالة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وعاد ليونيل ميسي مؤخرا للمشاركة في تدريبات برشلونة، بشكل منفرد، بعد فترة من الغياب، بسبب أزمته الأخيرة مع إدارة بارتوميو حيث تغيب عن فحوصات فيروس كورونا.

وكان ميسي قد قرر البقاء في الموسم المقبل مع برشلونة، بسبب الشرط الجزائي الضخم، عقب الأزمة التي أثيرت بينه وبين إدارة الفريق الإسباني.

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