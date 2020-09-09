رياضة | مفاجأة.. ليون يطلب التعاقد مع نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ليون يطلب التعاقد مع نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ليون الفرنسي قد أبدي رغبة قوية في التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الإسباني من أجل تدعيم هجومه الموسم المقبل.

ومن جهته أكد البرازيلي جونينيو المدير الرياضي لنادي ليون الفرنسي، على صحة الأنباء الواردة بشأن التعاقد مع هداف الميرنغي خلال تصريحات نقلتها صحيفة " موندو ديبورتيفو ".

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حيث قال جونينيو :" حلم ليون هو أن يُنهي كريم بنزيما مسيرته معنا، إنه حلم الجميع هنا”.

وأضاف :" نأمل في أن يلعب معنا لمدة موسمين، ويشارك في دوري أبطال أوروبا، وأن يكون قائدنا وهدافنا، نحن بحاجة إلى خبرتك من أجل الفوز بالمباريات”.

يذكر أن كريم بنزيما قد رحيل من فريق ليون صوب سانتياغو برنابيو في عام 2008، مقابل 35 مليون يورو وحقق مع النادي الملكي العديد من الإنجازات أبرزها تحقيق لقب دوري ابطال اوروبا أربع مرات، بالإضافة إلى لقب الليجا ثلاث مرات.